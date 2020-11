Il Messico corre verso la Legalizzazione: Ultimatum per il 15 dicembre 2020

278 Visualizzazione Totali, 9 Visualizzazioni di Oggi

I senatori messicani stanno diffondendo un progetto di legge rivisto per legalizzare la cannabis a livello nazionale e diversi comitati terranno un’audizione congiunta sulla legislazione questo venerdì. Il piano è di spostare la proposta in piena seduta del Senato non appena possibile, al massimo martedì prossimo.

La proposta istituirebbe un mercato della cannabis regolamentato in Messico, consentendo agli adulti di età pari o superiore a 18 anni di acquistare e possedere fino a 28 grammi di cannabis e di coltivare fino a quattro piante per uso personale, secondo una bozza dell’8 novembre ottenuta dal sito ufficiale Marijuana Moment, che ringraziamo.

Ma secondo il disegno di legge, gli adulti dovrebbero ottenere una licenza dalle autorità di regolamentazione per consumare legalmente cannabis, situazione che non è piaciuta agli attivisti messicani.

I legislatori hanno lavorato alla legislazione di riforma per due anni da quando la Corte Suprema della nazione ha stabilito nel 2018 che il divieto di possedere e coltivare cannabis è incostituzionale. La corte ha ordinato al Congresso di modificare la legge di conseguenza, ma il legislatore ha lottato per raggiungere un consenso sulla questione e ha ottenuto diverse proroghe di scadenza per attuare il cambiamento .

L’attuale scadenza per legalizzare è il 15 dicembre. I membri delle Commissioni Unite di Giustizia, Salute e Studi Legislativi del Senato faranno un primo passo a tal fine venerdì, discutendo l’ultima proposta e potenzialmente portandola a una votazione a pieni voti.

Il presidente del Senato Eduardo Ramírez ha affermato mercoledì che c’è un “consenso” per ottenere la riforma entro la data stabilita dal tribunale.

“Sicuramente nei prossimi giorni sarà risolto”, ha detto.

Ma la senatrice Martha Márquez del partito PAN ha detto a El Norte che non è sicura del motivo per cui i pannelli si stanno riunendo, poiché la pandemia di coronavirus ha significato la sospensione dell’attività legislativa di persona. Tuttavia ha detto di essere più sorpresa perché i comitati hanno già approvato un disegno di legge di legalizzazione all’inizio di quest’anno .

I sostenitori hanno costantemente insistito per un’azione legislativa sulla riforma dalla sentenza del tribunale, sebbene abbiano contestato alcune disposizioni delle varie proposte dei legislatori. Vale a dire, rimangono preoccupati per le sanzioni elevate che possono essere imposte per aver violato le regole sulla cannabis e ritengono che il disegno di legge dovrebbe promuovere ulteriormente l’equità sociale nel settore.

Il disegno di legge “ha ancora la possibilità di essere migliorato con modifiche all’approccio attualmente punitivo”, ha detto a Marijuana Moment Zara Snapp, attivista per la legalizzazione con l’Instituto RIA e la coalizione #RegulacionPorLaPaz.

“Questa è un’opportunità per loro di legiferare in un modo che avrà l’impatto sociale che tutti desideriamo, ma i cambiamenti sono necessari”, ha detto. “Questa può essere un’opportunità storica per iniziare a riparare i danni del proibizionismo”.

Detto questo, la legislazione fa alcuni tentativi per mitigare l’influenza delle grandi società di marijuana. Ad esempio, afferma che per i primi cinque anni dopo l’implementazione, almeno il 40% delle licenze commerciali di cannabis deve essere concesso a coloro che provengono da comunità indigene, a basso reddito o storicamente emarginate.

L’Istituto messicano di cannabis sarebbe responsabile della regolamentazione del mercato e del rilascio delle licenze.

Il consumo pubblico di marijuana sarebbe consentito, tranne nei luoghi in cui è vietato l’uso del tabacco o in riunioni di massa in cui potrebbero essere esposte persone sotto i 18 anni.

Le famiglie in cui vive più di un adulto si limiterebbero a coltivare un massimo di sei piante. La legislazione dice anche che le persone “non dovrebbero” consumare cannabis nelle case dove ci sono persone minorenni. Il possesso di più di 28 grammi ma meno di 200 grammi sarebbe considerato un’infrazione punibile con una multa ma senza il carcere.

Se il Senato approva la legge sulla cannabis legale, dovrà comunque andare davanti all’altra casa del Congresso nazionale, la Camera dei Deputati.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato ad agosto che la legislazione di riforma sulla marijuana avanzerà nella sessione iniziata a settembre.

Il senatore Julio Ramón Menchaca Salazar, anche lui del partito MORENA, ha affermato ad aprile che la legalizzazione della cannabis potrebbe riempire le casse del tesoro in un momento in cui l’economia si sta riprendendo dalla pandemia .

Mentre i legislatori lavorano per far avanzare la legislazione di riforma, c’è stata una spinta più spensierata a focalizzare l’attenzione sulla questione da parte di alcuni membri e attivisti. Quella spinta ha coinvolto principalmente piantare e regalare cannabis.

A settembre, un alto funzionario dell’amministrazione ha ricevuto in dono una pianta di cannabis dal senatore nell’aula del Senato e ha detto che l’avrebbe inserita nel suo giardino personale.

Un altro legislatore ha dato lo stesso funzionario, il segretario del ministero dell’Interno Olga Sánchez Cordero, uno spinello di marijuana sul pavimento della Camera dei deputati l’anno scorso.

La cannabis ha fatto un’altra apparizione nella legislatura in agosto, quando la senatrice Jesusa Rodríguez del partito MORENA ha decorato la sua scrivania con una pianta.

I sostenitori della riforma della politica sulle droghe hanno anche coltivato centinaia di piante di marijuana di fronte al Senato, facendo pressione sui legislatori affinché mantengano il loro impegno a promuovere la legalizzazione.

