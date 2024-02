Il messaggio social della Signora Juve: « Ripartire» – NEWS

La Juve vuole ripartire dopo le 4 partite senza vittoria. Il club bianconero ha spronato la squadra tramite social

La Juve ha smarrito la vita della vittoria e conta di tornare al successo contro il Frosinone. Il club bianconero, tramite X, ha spronato la squadra a rialzare la testa dopo le 4 partite senza raccogliere i tre punti.

Ripartire. pic.twitter.com/BICwoxRq3Y — JuventusFC (@juventusfc) February 19, 2024

MESSAGGIO – «Ripartire.».

