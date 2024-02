Il messaggio della Signora Juve: «Ripartiamo insieme più forti»

La Juve sui social ha pubblicato un messaggio per invocare l’unità di tutto il mondo bianconero dopo la sconfitta contro l’Udinese

La Juve ha perso contro l’Udinese e adesso la squadra dovrà provare a ripartire dopo tre gare negative. I bianconeri hanno raccolto solo 1 punto negli ultimi tre punti di Serie A.

Ripartiamo insieme più forti pic.twitter.com/UM1hdccZZf — JuventusFC (@juventusfc) February 13, 2024

La Juve, tramite X, ha chiesto unità di intenti al mondo bianconero per provare a ripartire: «Ripartiamo insieme più forti».

