Dopo oltre sei anni dalla legalizzazione, il settore della cannabis in Massachusetts ha subito importanti cambiamenti. Un nuovo rapporto della Cannabis Control Commission analizza l’andamento del mercato e le sfide future.

Calo delle vendite e concorrenza crescente

Dal 2018 al 2024, il mercato della cannabis in Massachusetts ha generato oltre 7 miliardi di dollari di vendite. Tuttavia, la crescita ha subito un rallentamento significativo negli ultimi anni. Se nei primi anni l’incremento percentuale delle vendite era molto elevato, dal 2021 in poi l’aumento annuo è diventato sempre più modesto. La legalizzazione della cannabis in altri stati ha ridotto l’afflusso di clienti da fuori Massachusetts, contribuendo a questa flessione.

Parallelamente, il settore della cannabis medica ha registrato un calo delle vendite, poiché molti consumatori hanno preferito passare al mercato ricreativo. L’espansione dei negozi ha reso i prodotti più facilmente accessibili, eliminando parte dei vantaggi derivanti dall’essere registrati come pazienti medici.

Prezzi in calo e aumento della potenza dei prodotti

Uno degli aspetti più significativi emersi dal rapporto è il costante abbassamento dei prezzi della cannabis, a fronte di una crescente concorrenza tra i rivenditori. La discesa dei prezzi ha reso il mercato più accessibile ai consumatori, ma ha anche messo sotto pressione i produttori e i distributori, costretti a trovare nuove strategie per rimanere competitivi.

Allo stesso tempo, la potenza media dei prodotti è aumentata, con una concentrazione di THC più elevata rispetto agli anni precedenti. Questo trend solleva interrogativi sulla sicurezza dei consumatori e sulla necessità di regolamentare meglio la qualità dei prodotti in vendita.

Distribuzione irregolare dei negozi sul territorio

Un’altra problematica evidenziata riguarda la distribuzione geografica dei punti vendita. Mentre alcune zone presentano un’alta densità di negozi, altre rimangono ancora sprovviste di punti di accesso alla cannabis legale. Questa disparità crea difficoltà per i consumatori in alcune aree e, allo stesso tempo, genera una competizione molto intensa nelle zone più coperte.

Il problema della diversità nel settore

Il rapporto della Cannabis Control Commission ha analizzato anche la composizione demografica dei lavoratori del settore. I dati rivelano che quasi il 70% degli impiegati nel mercato della cannabis si identifica come bianco, mentre la percentuale di persone appartenenti a minoranze etniche è nettamente inferiore. Questa tendenza si riflette soprattutto nei ruoli di leadership: solo il 5,3% dei dirigenti è nero o afroamericano, e il 4,4% ispanico.

Il divario con la composizione etnica della popolazione generale del Massachusetts evidenzia che il mandato sulla diversità, previsto dalla legge sulla legalizzazione della cannabis, non è stato ancora pienamente realizzato. La commissione ha sottolineato la necessità di interventi per garantire una maggiore equità e inclusione nel settore.

Nuove sfide per il futuro

Il rapporto arriva in un momento cruciale, con il nuovo direttore esecutivo della CCC, Travis Ahern, pronto a prendere in mano le redini della commissione. Dopo anni di instabilità e controversie interne, la sua leadership potrebbe portare maggiore stabilità e nuove strategie per affrontare le sfide del mercato.

Il mercato della cannabis in Massachusetts sta attraversando una fase di transizione. Se da un lato la riduzione dei prezzi e la maggiore accessibilità dei prodotti sono segnali positivi per i consumatori, dall’altro la concorrenza crescente e il calo delle vendite pongono delle sfide significative per i produttori. Inoltre, la questione della diversità nel settore resta un nodo da sciogliere. Per garantire uno sviluppo equo e sostenibile, sarà fondamentale che le autorità intervengano con politiche mirate, in grado di favorire una crescita bilanciata e inclusiva del settore.

