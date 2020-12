Il Manifesto Collettivo supera le 100.000 sottoscrizioni

150 Visualizzazione Totali, 21 Visualizzazioni di Oggi

Abbiamo superato le 100.000 (centomila) firme a sostegno della proposta di legge contenuta nel Manifesto Collettivo per la Cannabis Libera; mentre state leggendo, le firme continuano a salire e continueranno, coinvolgendo chiunque sia a favore di questa riforma normativa, fino a quando i nostri rappresentanti parlamentari non ascolteranno il volere della società civile, provvedendo ad approvarla definitivamente.

Stiamo parlando di una proposta di legge nata e cresciuta senza alcun simbolo di partito, un orgoglio per i promotori, ma comunque in grado di unire visioni politiche di destra, sinistra e centro, sia tra i cittadini che tra i parlamentari.

Il raggiungimento di questo traguardo, simbolico ma anche materiale e sostanzioso, di oltre 100.000 sottoscrizioni è la massima espressione di democrazia sul tema da quando esiste la Repubblica Italiana, e gli attivisti coinvolti non hanno alcuna intenzione di arretrare di un millimetro nelle loro richieste fino al raggiungimento dei diritti che vengono rivendicati nel Manifesto Collettivo.

I promotori, e soprattutto chi si sta mettendo in prima linea per la diffusione sociale del messaggio del Manifesto, si sono esposti non solo perchè credono fortemente nella necessità di un diverso approccio alla tematica cannabis, ma perchè ritengono sia fondamentale costruire insieme un nuovo processo politico e parlamentare compatto ed univoco tendente ad un obiettivo che sia per una volta chiaro, definito, preciso e condiviso.

La spinta sociale che supporta questa azione è consistente, motivata e determinata ad insistere; la proposta del Manifesto Collettivo è riuscita nel suo intento di unificare prima nel progetto di legge tutti gli aspetti della materia da affrontare per una buona legislazione a favore anche e soprattutto del consumatore e della società, e dopo nell’unificare il fronte antiproibizionista verso una rivendicazione che oggi più che mai appartiene realmente alle persone, alla gente, a tutti noi e voi.

Vi sono molti sacrifici dietro l’impegno per la diffusione di questa azione sociale, troppo spesso osteggiata nel nostro paese da numerose difficoltà, territoriali e politiche, ed il lavoro degli attivisti merita un ringraziamento particolare perchè senza di loro, senza ciascuno di voi, tutta questa mobilitazione non sarebbe possibile.

Il mondo intero sta abbracciando nuove frontiere per la cannabis; vogliamo che il nostro Paese sia in prima linea in questo cambiamento epocale che porterà enormi vantaggi all’intera Società.

#ManifestoCollettivo

#FinoAllaLibertà

#CentomilaGrazie

Come regalo per le 100.000 sottoscrizioni, sul sito ufficiale del Manifesto Collettivo, al link seguente è possibile scaricare il Certificato di Firmatario del Manifesto Collettivo da compilare e stampare!

www.manifestocannabislibera.it/certificato