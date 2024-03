Il Mago Yldiz non si ferma mai: la carica dello juventino anche in Nazionale – NEWS

00:33, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Kenan il Mago Yldiz non si ferma mai, neanche con la Nazionale turca: il messaggio sui #Social #Network da parte dello juventino – FOTO

Kenan il Mago Yldiz è uno dei convocati di Vincenzo Montella per gli impegni della Turchia nel mese di marzo, con cui i turchi si prepareranno per il prossimo Europeo in programma in estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz_official)

Anche in nazionale, come alla Juve, il ragazzo non smette di lavorare sodo, come dimostrano le ultime foto che lo ritraggono alle prese con l’#allenamento del giorno.

