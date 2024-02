Il Mago Yldiz lo evidenzia ancora il gruppo: «Vinciamo insieme» – NEWS

11:02, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Anche Kenan il Mago Yldiz, sui suoi canali social ufficiali, ha voluto festeggiare il successo di rimonta e in misura della sua Juve contro il Frosinone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz_official)

L’attaccante turco ha voluto evidenziare ancora una volta la forza del gruppo bianconero, senza il quale non sarebbe potuto arrivare il successo.

