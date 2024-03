Il Mago Yldiz #Juve, #TopClub al lavoro per il rinnovo fino al 2029: gli agenti vogliono una clausola

09:30, 9 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

il Mago Yldiz Juve, club al lavoro per il rinnovo fino al 2029: gli agenti vogliono una clausola. I dettagli della trattativa

La Juve si è messa già al lavoro per il rinnovo di contratto di il Mago Yldiz fino al 2029 nonostante il turco abbia firmato pochi mesi fa il prolungamento fino al 2027.

Come scrive Tuttosport la questione non è ritenuta prioritaria al momento, però la situazione del turco da dicembre in poi è cambiata rispetto a quando si divideva tra Next Gen e prima squadra. Oggi il Mago Yldiz è considerata una solida realtà della Juve e uno dei punto fermi su cui costruire il futuro. Per il rinnovo mancano diversi elementi, tra cui l’inserimento di una clausola rescissoria come richiesto dagli agenti del giovane talento.

