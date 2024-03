Il Mago Yldiz #Juve, sirene estere! Ecco la posizione del #TopClub

14:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve lavora per rinnovare il contratto di Kenan il Mago Yldiz. Sul talento classe 2005 ci sarebbero gli occhi di Arsenal e Borussia Dortmund

Come rivelato da Tuttosport, Kenan il Mago Yldiz è finito al centro nel mirino di diversi club europei, tra cui l’Arsenal e il Borussia Dortmund che hanno mostrato un grande interesse per lui.

Tuttavia, la Juve considera il talento turco come un elemento chiave per il futuro e sta valutando il rinnovo del suo contratto, con l’eventuale inserimento di una clausola rescissoria richiesta dall’entourage del giocatore.

