Il Mago Yldiz #Juve, problemi fisici dopo il Frosinone? Cosa filtra per la ripresa degli allenamenti

22:47, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

il Mago Yldiz non ha riportato nessuno infortunio in Juventus-Frosinone. Il turco sta bene e domani si allenerà regolarmente

Questa mattina, è circolata la voce di un possibile infortunio per Kenan il Mago Yldiz. Il ragazzo, però, non ha riportato nessun problema muscolare nel match contro il Frosinone e sta bene.

il Mago Yldiz, domani, si allena regolarmente insieme ai compagni. La Juventus, da martedì, comincerà a preparare la partita contro il Napoli.

