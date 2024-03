Il Mago Yldiz incanta in #allenamento: la #Juve si gode il talento del turco – NEWS

21:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

il Mago Yldiz incanta in #allenamento: la Juve si gode il talento del turco. Oggi ha dato dimostrazione delle sue qualità – VIDEO

il Mago Yldiz è uno dei talenti più puri della rosa della Juve e una dimostrazione delle qualità del turco è arrivata oggi alla Continassa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Kenan il Mago Yldiz pic.twitter.com/WLeDfOOzng — JuventusFC (@juventusfc) March 14, 2024

Il giovane attaccante si è messo in evidenza con un controllo di palla alto al volo impressionante che il club bianconero ha immortalato in un video condiviso attraverso il proprio profilo Twitter.

Pubblicità

The post il Mago Yldiz incanta in #allenamento: la Juve si gode il talento del turco – VIDEO appeared first on Juventus News 24.