12:45, 9 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

il Mago Yldiz a digiuno di gol da 2 mesi: «Mister Max Allegri sta facendo questo con lui». Retroscena sul lavoro quotidiano del turco alla Juve

Il digiuno di gol di il Mago Yldiz dura quasi da 2 mesi, visto che non segna con la Juve dal match di Coppa Italia col Frosinone dell’11 gennaio.

Come scrive Tuttosport, Mister Max Allegri quotidianamente lavora col turco per metterlo nelle condizioni di far risplendere la sua luce. Come? Togliendogli pressione e dandogli fiducia anche con consigli e carezze, quasi come un padre. Alla Continassa non è cambiata la percezione che si ha su il Mago Yldiz e la speranza è che con l’Atalanta B.C. possa sbloccarsi.

