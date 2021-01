Il Governatore di New York preme per la legalizzazione

11 Visualizzazione Totali, 11 Visualizzazioni di Oggi

La nuova proposta del governatore richiede la creazione di un nuovo Office of Cannabis Management che sovrintenderebbe l’uso ricreativo così come l’uso medico esistente

Il governatore di New York Andrew Cuomo chiede la legalizzazione e la regolamentazione della marijuana per uso ricreativo da parte degli adulti, il suo terzo tentativo in altrettanti anni di ottenere la piena legalizzazione della droga nello stato.

Cuomo, un democratico, ha pianificato di annunciare la sua proposta mercoledì come parte della sua prossima agenda sullo Stato dello Stato per l’anno.

La proposta prevede la creazione di un nuovo Office of Cannabis Management che sovrintenderebbe l’uso ricreativo così come l’uso medico esistente.

Offrirà anche opportunità di licenza per coloro che vivono in comunità che sono state colpite in modo sproporzionato dagli sforzi delle forze dell’ordine contro la marijuana per diventare imprenditori nel nuovo mercato ricreativo.

L’ultima proposta di legalizzazione di Cuomo segue due tentativi infruttuosi nel 2019 e nel 2020 di legalizzare completamente la marijuana, entrambi falliti nonostante la vittoria dei Democratici nel 2018 di entrambe le Camere della Legislatura.