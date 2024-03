Il giornalista Zazzaroni chiede calma su De Rossi e ricorda la sfida con l’Internazionale F.C.

2 Mar 2024, 14:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ivan Zazzaroni rievoca la gara persa dalla Roma contro l’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , vinta 4-2 dai leoni nerazzurri

Ivan Zazzaroni, intervenuto a TV Play, ha chiesto calma nei giudizi su De Rossi, ricordando la sconfitta della Roma contro l’Internazionale:

GIUDIZI – «De Rossi? E’ un allenatore in 11 titolari, è il primo anno in una #grande squadra. Ci sono valutazioni eccessive, che non fanno bene neanche a Daniele. Presto affronterà avversari di livello superiore con una squadra che ha dei limiti di motore non indifferente. I risultati, per adesso, gli danno ragione, ma ha affrontato avversari minori, tranne Internazionale ed un po’ il Torino».

