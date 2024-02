il giornalista Sandro Sabatini frena su Mister Demone Inzaghi: «Celebrato per una #VITTORIA a US Lecce e per il debutto del 2004, ci vuole pi misura» #NEWS #Intervista

26 Feb 2024, 16:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il noto giornalista Sandro il giornalista Sandro Sabatini si è espresso così sull’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dopo la #vittoria* ottenuta sul Lecce

Internazionalevenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro il giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua su Lecce Internazionale e sulla squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, .

SABATINI – «Internazionale inizio di un ciclo? La parabola di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, è abbastanza educativa, anche per i tifosi. Ha fatto il primo anno all’Internazionale in cui è stato detto che se fosse rimasto Conte, la squadra avrebbe vinto lo scudetto. Nel secondo anno è stato messo in discussione anche da Marotta. Adesso Inzaghi, il Demone Nerazzurro, diventa l’allenatore infallibile, tanto che viene celebrato per una partita vinta a Lecce e per il debutto di un 2004 della Primavera. Io dico che ci vuole un po’ più di misura: giusto che venga trattato per l’allenatore che è e che ha dimostrato di essere, fin dai tempi della Lazio. Un allenatore molto pratico e un gruppo di titolari molto fedeli. Sa gestire l’entusiasmo delle vittorie e sulle sconfitte diventa un po’ più problematica la gestione della sconfitta. Io credo che sia un ottimo allenatore, ma parlare di ciclo non lo so, sono cambiati i tempi. Un ciclo come Ferguson o come Mister Gasperini in una grande squadra o vinci tutte le partite o non è più sostenibile perché esistono i cellulari».

