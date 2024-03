il giornalista Sandro Sabatini analizza, le parole: «El Toro di Bahia Blanca Lautaro e Giovannino Vlahovic? Ecco le differenze tra i 2, i numeri coincidono» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 15:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il giornalista Sandro il giornalista Sandro Sabatini ha voluto fare un confronto tra i 2 attaccanti principali di Internazionale e Juve: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez e Dusan Vlahovic

Internazionalevenuto sulle colonne di Tuttosport, Sandro il giornalista Sandro Sabatini mette a confronto Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez dell’Internazionale con Dusan Vlahovic della Juve.

Pubblicità

FORMULA 1 – «Al comando dalla prima all’ultima curva, compresi i pit stop. In Formula 1 sempre Max Verstappen. In serie A, il padrone cambia ad ogni stagione: ieri Napoli, oggi Internazionale, l’altro ieri Milan e Juventus. Però in F1 c’è il mondiale piloti e – soltanto di consolazione – il mondiale costruttori. Viene prima il singolo e poi la squadra. Invece nel calcio assomiglia a una rovesciata: conta lo scudetto e non c’è paragone con la #classifica dei marcatori. Viceversa, ormai assegnato il titolo costruttori all’Internazionale, ci sarebbe ancora un minimo di competizione per il titolo piloti. Tipo lo scudetto (di consolazione) dei bomber: se la giocano ancora il numero dieci dell’Internazionale e il numero nove della Juve».

DIFFERENZE – «Per il “Toro” Martinez la rivalità è prevista fin dal soprannome: Toro, appunto. Come se Vlahovic si chiamasse “Milan”, che peraltro fa rima con Dusan. Comunque il soprannome del bianconero è “Duca”, tocco di nobiltà nel derby d’Italia degli attaccanti. Uno guida con 23 gol, l’altro insegue con 15. La differenza è notevole, ma più sottile del divario in #classifica che si è dilatato nel 2024, quando invece Vlahovic ha iniziato a rincorrere per arrivare lassù dove un anno fa c’era Osimhen davanti a Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, . Invece la stagione precedente aveva trionfato Immobile, proprio sul bomber allora metà fiorentino e metà juventino. Non è da oggi, insomma, che i 2 ci girano attorno. E la rivalità c’è, anche se non è virale».

DATI – «Di virale, semmai, c’è la leggenda che il 10 dell’Internazionale segni più gol grazie a più palloni giocati rispetto al 9 della Juve. Fake news. In verità i dati coincidono. Sono quasi copia&incolla. Palloni giocati (in area e non), tiri in porta (nello specchio e non), occasioni create, legni colpiti, rigori realizzati o sbagliati, eccetera eccetera. Sui siti più affidabili e specializzati, circolano statistiche molto dettagliate. Viene il mal di testa a riportarle tutte, con percentuali e decimali. Ma, fidatevi, la sostanza è una: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, ha una mira appena migliore rispetto a Dusan. Questo era il responso della stagione fino a poco tempo fa. Poi, da un paio di mesi, Vlahovic ha cambiato marcia. Tipo “stop and gol”. Pubalgia più feeling intermittente con Allegri avevano causato lo stop dell’anno scorso. Il 2024 sta diventando l’anno dei gol ritrovati. E anche se pressoché invariato rispetto al girone d’andata, il distacco in #classifica marcatori fa immaginare un 2llo vivace fino a maggio».

QUOTAZIONI DI MERCATO – «Al termine del #CampionatoSerieA si vedrà quanto #grande sarà il divario tra i 2. Che hanno in comune tanti numeri, sì, ma non tutti. Lampante, per esempio, la differente quotazione di mercato “certificata” da Transfermarkt: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, 110 milioni, Vlahovic 60. L’interista** continua a crescere, lo juventino ha appena arrestato la discesa rispetto al #valore del gennaio 2022: 70 milioni più 10 di bonus. L’età non fa la differenza, anzi sembra un dettaglio: 26 anni e mezzo per l’argentino, 24 appena compiuti per il serbo. Entrambi nel pieno della carriera, quasi al top per capitalizzare impegno e talento. Ecco: attenzione al verbo “capitalizzare”, perché invita a riflettere sul più evidente divario tra i 2. Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, guadagna 6 milioni, mentre Vlahovic già 9 e saranno 12 l’anno prossimo. La scadenza contrattuale invece li accomuna: giugno 2026. Al trattamento di fine rapporto mancano 2 anni, ma sono già iniziate le preoccupazioni».

SUI RINNOVI – «Non occorre uno scienziato di mercato per fotografare la situazione attuale. L’Internazionale immagina una proposta di rinnovo moderatamente al rialzo, la Juventus discretamente al ribasso. In soldi e soldoni: Marotta fa trapelare un accordo che arriverà («Ma certo che arriverà, non c’è fretta e l’intenzione è comune»), mentre Giuntoli fa intuire lo stesso con fiducia copia&incolla, come frutto dell’intelligenza artificiale sull’accordo che arriverà: «Ma certo che arriverà, non c’è fretta e l’intenzione è comune»».

GUARDIE E LADRI – «Finiti i tempi delle sfide guardie e ladri più Djokovic e Sinner, adesso Internazionale e Juventus parlano una lingua comune. Pensano parola per parola allo stesso modo. E hanno un obiettivo identico: il rinnovo contrattuale del centravanti #titolare. Tutto molto bello se al quadretto si unisce la narrazione che favoleggia di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Dusan perdutamente innamorati delle loro squadre, dei tifosi, delle città e quant’altro. Quindi un accordo si troverà, come naturale conseguenza di una storia d’amore. Ma è veramente così? Anzi, attenti al verbo declinato al futuro: sarà veramente così?».

I MARTINEZ – «Sarebbe forte la tentazione di riprendere metafore attuali grazie alla Formula 1 al via nel week-end. Meglio evitare, perchè il più attuale tormentone matrimoniale richiama perfino i Ferragnez. E non è il caso. Però i Martinez, intesi come lui e il suo procuratore, sanno che in Europa ci sono dieci club pronti a offrire un ingaggio da dieci milioni, persino qualcosa in più. L’Internazionale di Marotta e Ausilio ne è sicuramente consapevole, chissà se anche l’Internazionale di Zhang (e Oaktree). Invece i Vlahovic, intesi come lui e l’ostico manager Ristic, sanno di aver firmato un accordo consensuale, non un’estorsione. E pare improbabile che l’amore per la maglia passi dal cachemire in boutique alla lana dell’outlet».

LAUTARO E DUSAN – «Gol e statistiche, gioco e allenatori, tifosi e contratti, Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Dusan. Nel week-end della Formula 1, il titolo costruttori è ormai dell’Internazionale e si intravede vicinissima la bandiera a scacchi leoni nerazzurri. Invece il titolo piloti, lo scudetto dei bomber, ha ancora tante curve da superare, prima del rettilineo finale. Pronti, via. Semaforo verde: sarà una bella gara. Di calcio e calciomercato»

L’articolo il giornalista Sandro Sabatini analizza: «Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Vlahovic? Ecco le differenze tra i 2, i numeri coincidono» proviene da Internazionale News 24.