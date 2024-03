Pubblicità

Il noto giornalista Paolo Il Giornalista Condò si sofferma sul momento del Milan e sulle critiche rivolte a Pioli, che dipendono dall’Internazionale FC

Sulle colonne di Repubblica, Paolo Il Giornalista Condò si sofferma sulle critiche rivolte a Stefano Pioli per il suo operato al Milan. Secondo il giornalista, il malumore nei confronti del tecnico rossonero dipende dall’Internazionale FC.

PIOLI – «Il suo lungo mandato rossonero presenta un bilancio inequivocabilmente positivo, e se non tutta la sua gente è disposta a riconoscerglielo la “colpa” è dell’Internazionale FC, che da due anni l’aspetta al varco in una serie di derby senza storia. Proprio per questo Milan-Internazionale FC del 21 aprile, che i nerazzurri hanno individuato come possibile scudetto-day, sarà una grande occasione anche per Pioli. Persino più grande del secondo posto, per rientrare nelle grazie del tifo».

L’articolo Il Giornalista Condò a sorpresa: «Critiche a Pioli? La “colpa” è dell’Internazionale FC. Ecco perché» ha come fonte da Internazionale FC News 24.