“Il Milan ‘indifeso’ va avanti in Europa”: titola così questa mattina Il Giornale che spiega che i rossoneri hanno strappato ieri sera il pass per gli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta per 3-2 sul campo del Renn …

13:47

23 Feb 2024

