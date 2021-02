Associazione FreeWeed Board

19 Visualizzazione Totali, 19 Visualizzazioni di Oggi

Altria, una delle più grandi compagnie di tabacco del mondo, è sulla buona strada per diventare anche una delle aziende di cannabis più grandi e influenti del mondo.

Dopo aver speso 1,8 miliardi di dollari per acquistare una partecipazione in una società multinazionale di cannabis nel 2018, Altria sta ora esercitando pressioni nelle sale del Congresso ea livello statale per promuovere leggi favorevoli alla cannabis, mostrano i documenti.



I sussurri di un gioco di potere da parte di Big Tobacco per catturare l’industria della cannabis hanno turbinato per anni nella legalizzazione della marijuana e nei circoli dell’industria della cannabis.

E ora sembra che stia accadendo, anche se lentamente, allo scoperto e in una forma simile ad altre tecniche del grande business: acquisizione, proprietà intellettuale e lobbismo per una regolamentazione amichevole.



Altria ha speso 1,8 miliardi di dollari nel dicembre 2018 per una partecipazione del 45% in Cronos Group, una delle prime grandi aziende multinazionali di cannabis con sede in Canada.

Da allora Altria si è mossa su più fronti per proteggere il proprio investimento.

Come riportato per la prima volta da Forbes, Altria ha tranquillamente aggiunto la tecnologia della cannabis al suo portafoglio, acquisendo vaporizzatori brevettati per marijuana e presentando nuove domande di brevetto per dispositivi proprietari.



E in un segno sia della maturazione della cannabis come un affare serio – sia in una chiara indicazione di come l’industria della cannabis stia usando le stesse tattiche impiegate dalla Silicon Valley, dall’alcol e da altri settori delle grandi imprese per assicurarsi una regolamentazione favorevole – Altria è anche coprendo le sue basi politicamente, sia a livello statale che federale.

Per corteggiare i membri del Congresso, Altria nel 2020 ha assunto Brownstein Hyatt Farber Shreck, con sede a Denver, uno dei migliori studi legali della nazione sulla cannabis e sulla canapa, sulle politiche relative al CBD e alle “accise non sul tabacco”, mostrano le dichiarazioni di divulgazione federale.

Altria ha pagato a tre lobbisti dell’azienda un totale di $ 30.000 nel quarto trimestre del 2020 per fare pressione sulla Camera su questioni fiscali, secondo i documenti.

Al Senato, Altria ha sborsato $ 50.000 a due lobbisti di Akin Gump Strauss Hauer & Feld, un’altra società di lobbying con un attivo policy shop sulla cannabis, per fare leva sui legislatori su “questioni relative al cannabidiolo a base di canapa (CBD)” e su una proposta aumentare l’età legale per l’uso del tabacco a 21 anni, dimostrano i documenti.

E come riportato domenica da Cannabis Wire, Altria sta anche spingendo la legalizzazione della marijuana a livello statale.

Altria il mese scorso si è registrata per fare pressioni per l ‘”equa regolamentazione delle vendite di cannabis in Virginia”, ha riportato il sito web.

E si potrebbe sostenere che Altria sta già raccogliendo risultati.

Entrambe le camere dell’Assemblea generale della Virginia la scorsa settimana hanno approvato progetti di legge che legalizzerebbero l’uso e la vendita di cannabis per uso adulto nello stato. Se i progetti di legge fossero approvati dal governatore Ralph Northam, le vendite in Virginia, dove Altria ha la sede centrale nella capitale dello stato di Richmond, inizierebbero nel 2023.

A quel punto, è del tutto possibile che la legge federale sarà cambiata a favore di Altria.

La scorsa settimana, la leadership del Senato democratico, incluso il leader della maggioranza Chuck Schumer, ha affermato che la legalizzazione sarebbe una priorità per l’attuale Congresso.

E questo è qualcosa che Altria preferisce molto chiaramente e che potrebbe influenzare direttamente.

“Altria sostiene la legalizzazione federale della cannabis sotto un quadro normativo appropriato”, ha detto a Cannabis Wire George Parman, un portavoce di Altria.

“In qualità di stakeholder in questo settore, intendiamo lavorare con i responsabili politici e le autorità di regolamentazione a sostegno di un ambiente operativo trasparente, responsabile ed equo per la vendita di cannabis”, ha aggiunto.

Resta da vedere esattamente come appare quella “struttura appropriata” agli occhi di Altria.

In entrambe le Camere del Congresso sono stati introdotti diversi progetti di legge che riprogrammerebbero la cannabis e consentirebbero vendite federali. Solo alla Camera la riforma sulla cannabis è stata votata – ed è stata approvata. Gli sforzi al Senato sono stati bloccati dalla passata leadership repubblicana.

Sotto Schumer, sembra probabile che il Senato alla fine voterà sulla riforma della cannabis. E con Altria, Big Tobacco – ora anche Big Marijuana – è pronta a prendere posto a tavola.

FONTE: Forbes

