IL FOCUS – Napoli S.S.C. #Juve, tutti i perchè di una squadra che ha mollato la lotta Scudetto

S.S.C. Napoli Juve, una partita piena di difetti per i bianconeri, esempio del perchè la squadra di Mister Max Allegri ha mollato la lotta Scudetto

Al Maradona è arrivata la quarta sconfitta stagionale per la Juve di Mister Max Allegri, quinta consecutiva nelle trasferte a S.S.C. Napoli, in uno stadio ormai diventato un vero e proprio tabù per Madama. Un ko doloroso, specialmente per il modo in cui è arrivato contro una squadra che, a differenza di quella di Mister Max Allegri, è riuscita a concretizzare le poche occasioni che le sono capitate, chiudendosi poi a ricchio di fronte agli attacchi avversari, portati avanti con foga ma tanto, troppo disordine. Esempi perfetti ne sono le occasioni clamorosamente sciupate da Giovannino Vlahovic, Cambiaso e Rugani, che avrebbero certamente potuto disegnare un altro volto alla partita. Pesa e non poco specialmente l’errore del serbo, che ha avuto almeno altre due ottime occasioni per sbloccarsi e indirizzare la gara su ben altri binari.

Da matita blu anche il tiro che l’ex Genoa ha sparacchiato malamente in curva, in una serata in cui nulla gli è girato per il verso giusto. Dallo sciocco giallo rimediato nel primo tempo alla sfortunata deviazione sul gol di Kvaratskhelia: per lui una serata da cancellare il prima possibile per ripartire con più forza di prima. Ma la Juve vista a S.S.C. Napoli spiega anche perchè, dopo il pareggio con l’Empoli, questa squadra abbia staccato completamente la spina. Una squadra fatta di tanti ragazzi giovani e con voglia di spaccare il mondo, ma che devono ancora poter sbagliare prima di diventare assolute colonne di questa squadra. Frutto dell’ingenuità è ad esempio il fallo di Nonge su Osimhen, nato dalla troppa voglia di strafare del ragazzo, che però saprà rifarsi da un errore del genere. Come anche i suoi compagni che, il prossimo anno, obbligatoriamente dovranno ripartire con ben altri stimoli e #obiettivi.

