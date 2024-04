Il Fenerbahce di Krunic si ritira dal #campionato? Il presidente, la dichiarazione ufficiale: «Decisione rimandata fra 3 mesi. La vera lotta inizia oggi» #Intervista #News #Ultimora

22:45,2 Apr 2024, MILANELLO.

Il Fenerbahce di Krunic si ritira dal campionato? Il presidente: «Decisione rimandata fra 3 mesi. La vera lotta inizia oggi». Le parole Il presidente del Fenerbahce Ali Koç ha parlato davanti a 22.000 tifosi che hanno riempito lo stadio Şükrü Saracoğlu per annunciare che la decisione, o meno, di abbandonare il campionato sarà rimandata fra […]

