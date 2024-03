Il fattore campo conta, l’approfondimento: Milan A.C. implacabile in casa, 23 punti nelle NEWS 9 partite

Pubblicità

01:15, 11 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Dal doppio ko contro Vecchia Signora e Udinese a cavallo tra ottobre e novembre, il Milan AC, il Diavolo Rossonero, è diventato implacabile in casa. Il successo contro l’F.C. Empoli certifica come in questa stagione il fattore campo faccia la differenza.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

