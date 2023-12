Il fatal Bologna seda l’Fc Internazionale: Mister Inzaghi alle prese con vecchi fantasmi

L’Inter di Simone Inzaghi è uscita agli ottavi di finale di Coppa Italia, sconfitta dal Bologna: l’analisi del match

La Gazzetta dello Sport ritorna sulla sconfitta dell’Inter agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Bologna.

La compagine rossoblù era stata già in passato uno spauracchio negativo per i nerazzurri, e la Rosea ricorda il motivo:

INTER BOLOGNA– Il fatal Bologna è la squadra che in un modo o nell’altro finisce sempre per andare di traverso all’Inter e a Inzaghi. Ieri la Coppa Italia ha dunque smesso, almeno per una stagione, di chiamarsi “Coppa Simone”, dopo questo folle supplementare contro Thiago Motta: in quella mezzoretta la squadra nerazzurra ha fatto e disfatto. Costruito e buttato alle ortiche. Ha ripetuto le vecchie cattive abitudini che sembravano definitivamente superate, anzi certi fantasmi sono tornati improvvisamente a svolazzare su San Siro. Dagli sprechi offensivi ai black out dietro, un mix di errori improvvisi e inaspettati che ha consegnato la vittoria agli emiliani in 4’ appena.

Nonostante una partita comunque propositiva, scivola quindi via il primo trofeo ambito dall’Inter di Inzaghi, oltreché la possibilità di fare uno storico tris di vittorie consecutive in questa Coppa. Senza scordare l’occasione persa di toccare quota 10 trofei considerando l’intera storia nerazzurra. Tutto particolarmente doloroso, Ma niente in confronto a quell’altro sgambetto fatto dal Bologna un paio di stagioni fa. I rossoblù sono pur sempre la squadra contro cui Inzaghi andò a schiantarsi nel 2021-22. Il ricordo di Radu fa più male di questa coppa perduta, ma forse i nerazzurri dovrebbero interrogarsi sulle difficoltà nel portare la barca in porto contro tali avversari.

L’articolo Il fatal Bologna seda l’Inter: Inzaghi alle prese con vecchi fantasmi proviene da Inter News 24.