Il ‘Diavolo della Tasmania’: Un Lampo Cosmico da Miliardi di Soli Illumina lo Spazio Profondo”

Uno straordinario evento cosmico, noto come Luminous Fast Blue Optical Transient (Lfbot), ha recentemente catturato l’attenzione degli astronomi. Questi eventi, soprannominati Lfbots, sono lampi cosmici estremamente rari, ma incredibilmente luminosi, paragonabili per intensità a una supernova. Il più recente di questi fenomeni, denominato AT2022tsd, è stato affettuosamente chiamato il “Diavolo della Tasmania” per la sua straordinaria vivacità e la sua intensità.

Questi Lfbots rappresentano uno dei fenomeni cosmici più enigmatici e affascinanti, con la potenza di miliardi di Soli. Per studiare questo evento particolare, gli scienziati hanno combinato i dati provenienti da 15 diversi telescopi e osservatori sparsi in tutto il mondo, tra cui il W.M. Keck Observatory e il Chandra Space Telescope della NASA.

La Storia di AT2022tsd

AT2022tsd ha catturato l’attenzione degli astronomi con la sua eccezionale attività. Mentre gli eventi cosmici transienti, come le supernovae, solitamente persistono per alcune settimane, AT2022tsd ha presentato ben 14 diversi brillamenti nell’arco di un centinaio di giorni. Ogni brillamento era straordinariamente luminoso, culminando in uno spettacolo pirotecnico che ha sorpreso gli studiosi.

Gli autori di uno studio recentemente pubblicato su Nature suggeriscono che le proprietà della luce emessa da AT2022tsd sono sorprendentemente simili a quelle osservate in un evento simile quattro anni prima, denominato AT2018cow o “The Cow”. Questa somiglianza suggerisce che entrambi gli eventi potrebbero condividere un’origine comune.

Ipotesi sull’Origine e la Natura del ‘Diavolo della Tasmania’

Nonostante le somiglianze con AT2018cow, gli scienziati sono ancora incerti sulla vera origine di questi Lfbots. Alcune ipotesi suggeriscono che potrebbero derivare da un “oggetto compatto” come un buco nero o una magnetar, entrambi in grado di accumulare materia e rilasciare un flusso costante di energia. L’occasione di fenomeni come questo potrebbe essere collegata agli eventi di distruzione mareale, in cui oggetti compatti distruggono altri corpi celesti più vicini.

L’occasione di osservare eventi così straordinari apre nuove prospettive per la comprensione del cosmo e delle forze misteriose che lo governano. Al momento, tuttavia, molte domande restano senza risposta, e il “Diavolo della Tasmania” continua a sfidare la nostra comprensione dell’universo. Gli astronomi saranno impegnati nella ricerca di ulteriori Lfbots e nella speranza di svelare i segreti di questi lampi cosmici che illuminano il buio dello spazio profondo.