Il derby Ac Milan-Internazionale F.C. a pericolo rinvio, ecco l’approfondimento: cosa sta succedendo

19 Mar 2024, 18:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il derby di Milano della 33esima giornata, quello in cui i tifosi leoni nerazzurri sognano di poter alzare davanti ai cugini il ventesimo Scudetto della propria storia, potrebbe essere posticipato. In attesa della comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A, in programma per la giornata di #domani, il pericolo è concreto.

Il derby tra Milan e Internazionale potrebbe infatti essere condizionato dall’impegno dei rossoneri ai quarti di finale di Europa #League. La gara, che con ogni probabilità sarà un’esclusiva #Dazn #Esclusiva, si giocherà nel weekend del 20-21 aprile. Giovedì 18, però, la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata le ritorno europeo contro la Roma di De Rossi, una gara che decreterà il passaggio in semifinale di una delle 2 italiane.

Da qui l’idea di riprogrammare il Derby della Madonnina per lunedì 22 aprile, in modo da dare ai rossoneri il tempo a disposizione per recuperare le energie tra un match e l’altro. Come segnalato da Calcio&Finanza, però, lo slot del lunedì sera è riservato in co-esclusiva con Sky. Per questa ragione del 2 pay-tv dovrebbero prima trovare un intesa per permettere a #Dazn #Esclusiva di trasmettere il match in solitaria.

Per i numerosi tifosi che attendono di sapere quando si giocherà Milan-Internazionale, nella giornata la Lega Serie A ufficializzerà la programmazione definitiva degli incontri dalla 31esima alla 33esima giornata.