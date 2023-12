Il Corriere dello Sport mette in discussione il risultato di Napoli-Fc Internazionale

All’indomani della vittoria conquistata dall’Inter in casa del Napoli per 0-3, il quotidiano propone la sua analisi della partita

Non è affatto convinto della vittoria dell’Inter sul campo del Napoli Il Corriere dello Sport, che a margine della vittoria nerazzurra commenta così.

NAPOLI INTER- Partita toppata per Massa, il gol dello 0-1 andava annullato, sospetto intervento di Acerbi su Osimhen. Scontro a centrocampo fra Lautaro e Lobotka, l’argentino con il braccio sinistro cinge l’avversario e poi gli schiaccia la gamba sinistra: Massa non fischia (non è soglia alta, è incapacità nella valutazione), l’Inter avanza e va in gol.

Sarebbe dovuto intervenire il VAR, è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Gran colpo dell’assistente Imperiale (internazionale grazie all’ex CAN Manganelli) sul gol di Thuram, è in fuorigioco di una spalla sull’assist di Lautaro. Acerbi? Una strusciata sul piede destro di Osi, ma soprattutto una botta con l’anca nel tentativo (non riuscito) di prendere il pallone: scommettiamo che in caso di rigore dato da Massa il Var non sarebbe intervenuto?

L’articolo Il Corriere dello Sport mette in discussione il risultato di Napoli-Inter proviene da Inter News 24.