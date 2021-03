Il Colorado raggiunge i 10 miliardi di dollari di cannabis venduta dalla legalizzazione

L’industria afferma che questo è una testimonianza dell’efficacia normativa, allo stesso tempo i legislatori stanno lavorando a una revisione

L’industria della cannabis del Colorado ha raggiunto una pietra miliare a gennaio, superando i 10 miliardi di dollari di vendite da quando il mercato legale è decollato nel 2014.

I consumatori di cannabis hanno acquistato $ 151.734.324 in prodotti ricreativi e $ 35.869.373 in prodotti medici durante il primo mese dell’anno, per un totale di $ 187.603.697, secondo i dati di vendita pubblicati dal Dipartimento delle Entrate questa settimana.

Sebbene le vendite siano rimaste invariate da dicembre a gennaio, sono aumentate in modo significativo anno su anno, con un aumento del 34,8% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Lo stato ha raccolto quasi 35 milioni di dollari in tasse e commissioni a gennaio.

Il raggio mensile ha aumentato le entrate a circa $ 10,2 miliardi da quando le vendite ricreative sono iniziate sette anni fa. La notizia arriva sulla scia dell’anno più venduto di sempre della cannabis , quando le aziende del Colorado hanno incassato $ 2,2 miliardi.

“Per me, 10 miliardi di dollari mostrano la stabilità e il successo del mercato regolamentare del Colorado”, ha detto Truman Bradley, direttore esecutivo del Marijuana Industry Group, un’associazione di categoria che rappresenta le imprese della cannabis in tutto lo stato. “Se si guardano i posti di lavoro creati, le centinaia di milioni di vendite e le accise raccolte per i programmi statali e locali, non si può sopravvalutare il successo che il mercato regolamentato ha avuto nel sopprimere il mercato illecito del Colorado, un tempo vivace”.

Allo stesso tempo, l’industria festeggia una pietra miliare, i legislatori stanno lavorando su quella che potrebbe essere la più grande legislazione sulla marijuana dalla legalizzazione . Le modifiche normative proposte includono un limite alla potenza del THC per i concentrati di cannabis, l’obbligo per le persone di cercare le tessere mediche solo di persona e una migliore raccolta dei dati finalizzata a un’applicazione più rigorosa dei limiti di acquisto.

