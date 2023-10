Il Buco Nero della Via Lattea Ruota Quasi alla Massima Velocità: Nuove Scoperte Astronomiche

Diffondi Informazione!

Nell’immensità dell’universo, tutto ciò che esiste sembra danzare al ritmo inconfondibile del moto e della rotazione. Gli asteroidi balzano da un capo all’altro, i pianeti e la Luna danzano in un’eterna coreografia celeste e persino i buchi neri, quei misteriosi vortici gravitazionali, non sono esenti da questo balletto cosmico. Ma c’è un limite alla velocità con cui questi enigmatici oggetti possono girare, e sembra che il buco nero supermassiccio al centro della nostra Via Lattea stia per raggiungerlo.

Per oggetti come la Terra, la velocità massima di rotazione è determinata dalla sua gravità superficiale. Ogni volta che ci muoviamo sulla Terra, sentiamo il suo richiamo gravitazionale. Tuttavia, la rotazione terrestre ci spinge anche verso l’esterno, lontano dal nostro pianeta, creando un delicato equilibrio tra attrazione e forza centrifuga.

I buchi neri, al contrario, non sono corpi fisici con una superficie definita; invece, sono definiti dalla loro gravità estrema, che distorce lo spazio e il tempo circostanti. L’orizzonte degli eventi di un buco nero segna il punto oltre il quale nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alla sua gravità implacabile. Ma questo orizzonte degli eventi non è una superficie fisica tangibile.

La rotazione di un buco nero non è legata alla fisica tradizionale della rotazione di un oggetto solido. Invece, è il risultato della torsione dello spazio-tempo attorno al buco nero, un fenomeno noto come trascinamento dei fotogrammi. Quando oggetti come la Terra ruotano, distorcono lo spazio intorno a sé, un effetto sottolineato dalla teoria della relatività di Einstein.

La rotazione di un buco nero è definita da questo stesso principio di trascinamento dei fotogrammi. Sebbene la materia fisica al suo interno non si muova fisicamente, lo spazio e il tempo attorno ad esso vengono distorti dalla sua immensa gravità. Questo effetto implica che ci sia un limite massimo alla velocità di rotazione di un buco nero, un confine dettato dalle proprietà fondamentali dello spazio e del tempo.

Un nuovo studio ha esplorato la rotazione del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, utilizzando osservazioni radio e a raggi X per stimare la sua velocità di rotazione. A causa del trascinamento dei fotogrammi nello spazio-tempo vicino al buco nero, gli spettri della luce provenienti dal materiale circostante vengono distorti. Analizzando attentamente l’intensità della luce a diverse lunghezze d’onda, gli scienziati sono stati in grado di stimare la quantità di spin del buco nero.

I risultati sono sorprendenti: il valore di spin per il nostro buco nero è compreso tra 0,84 e 0,96. Questo significa che il buco nero sta ruotando quasi alla massima velocità consentita dalle leggi dello spazio e del tempo. Questa scoperta offre nuove e profonde intuizioni sulla fisica dei buchi neri e sulla natura stessa del nostro universo, aprendo la strada a ulteriori ricerche e scoperte nel vasto mondo dell’astronomia.