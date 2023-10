Diffondi Informazione!

Il tanto atteso Bonus Trasporti è pronto a fare il suo ritorno, offrendo un sollievo finanziario per i cittadini italiani che utilizzano i servizi di trasporto pubblico. Il governo italiano ha stanziato nuovi fondi per un importo di 35 milioni di euro, garantendo che l’incentivo sarà nuovamente disponibile da novembre fino a dicembre. Questo annuncio giunge dopo l’esaurimento dei fondi durante l’evento di registrazione del primo ottobre.

Questo bonus, del valore di 60 euro, è destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per il trasporto ferroviario nazionale. Ciò significa che i beneficiari possono coprire l’intero costo del loro abbonamento, fino a un massimo di 60 euro. Questa iniziativa è progettata per assistere i cittadini con un reddito annuo non superiore a 20.000 euro, offrendo un incentivo significativo per facilitare la mobilità sostenibile in tutto il paese.

La procedura per richiedere questo incentivo è stata semplificata per rendere l’accesso più agevole per i cittadini. Gli interessati possono presentare la loro richiesta collegandosi al sito web governativo dedicato al Bonus Trasporti. Per l’accesso, è sufficiente utilizzare le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). A differenza di molte altre iniziative simili, non è richiesto il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) né la presentazione di dichiarazioni fiscali complesse. Gli utenti devono solo compilare un’autodichiarazione, indicando che il loro reddito è inferiore alla soglia di 20.000 euro per poter beneficiare del bonus.

La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha elogiato il Bonus Trasporti come un aiuto concreto per i lavoratori e gli studenti, oltre ad essere un incoraggiamento per adottare uno stile di vita più sostenibile. Ha dichiarato: “Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura.”

Questo reinserimento del Bonus Trasporti non solo allevia le spese di viaggio dei cittadini italiani ma sostiene anche la crescente tendenza verso la mobilità sostenibile, incoraggiando più persone a utilizzare i trasporti pubblici e ridurre l’impatto ambientale delle auto private. Un passo importante verso un futuro più ecologico e accessibile per tutti.