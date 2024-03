Il Bologna vince in casa dell’Atalanta BC e sogna la #CHAMPIONS

Pubblicità

21:18, 3 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Colpo esterno del Bologna di Thiago Motta che vince 2-1 in rimonta in casa dell’Atalanta in quello che può essere considerato un vero e proprio scontro diretto per accedere alla #Champions League e consolidano il qua …

Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

