Il Bologna perde Zirkzee per un mese

22:15, 11 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

(ANSA) – BOLOGNA, 11 MAR – Cattive notizie per Joshua Zirkzee: l’attaccante rossoblù dovrà fermarsi per 3-4 settimane, che probabilmente saranno quelle decisive per le ambizioni europee del Bologna.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

