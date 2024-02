Il Barcellona ricompone il AC Milan degli olandesi? L’idea del club per il post Xavi

Xavi saluterà la panchina del Barcellona a fine stagione. Per sostituirlo il club pensa a due ex leggende del Milan

A giugno Xavi saluterà la panchina del Barcellona, lasciando un vuoto che ora Laporta deve colmare. Secondo Marca si pensa a due nomi che hanno fatto le fortune del Milan da giocatori:

L’ultima voce infatti riporta al 61enne Frank Rijkaard, ex allenatore del Barcellona che però non siede su una panchina da 11 anni. Contattato dal presidente dei catalani, l’olandese non avrebbe chiuso la porta, anzi. Laporta inoltre avrebbe suggerito come suo assistente anche un altro ex Milan, Marco Van Basten.

