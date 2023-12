Icardi mostra l’occhio nero dopo Fenerbahce-Galatasaray. Dzeko lo accusa: «Hai dato una testata al palo e piangi» – NEWS

Icardi mostra l’occhio nero dopo Fenerbahce-Galatasaray. Dzeko lo accusa: «Hai dato una testata al palo e piangi. Battibecco tra i due attaccanti

Sfida rovente quella che è andata in scena ieri sera nel campionato turco tra Fenerbahce e Galatasaray, ad affrontarsi anche i due ex attaccanti dell’Inter: Edin Dzeko e Mauro Icardi. I due centravanti hanno avuto diversi battibecchi durante in match.

In generale i nervi sono stati tesi per tutta la durata dell’incontro, terminato poi sullo 0 a 0. A fine partita, poi, le immagini pubblicate dal Galatasaray con l’occhio nero di Icardi, accompagnate da questo messaggio di denuncia da parte del club.

IL MESSAGGIO – «Chi vuole giustizia solo per se stesso ha continuato stasera a manipolare il calcio turco sotto ogni aspetto. Noi; condividiamo ciò che il consiglio arbitrale, sala VAR e 26 telecamere non riescono a vedere eppure ce ne vergogniamo. Sperando che chi ha portato il calcio turco a questo punto si vergogni un giorno…».

Non si è fatta attendere la risposta del Fenerbahce che in un altro post sui social, citando direttamente gli avversari su X, ha dichiarato: «Cercare di creare risentimento per il giocatore che colpisce il palo della porta. A discrezione del pubblico». Anche Dzeko ha voluto dire la sua sulla vicenda: in risposta a un post su Instagram di Fabrizio Romano, che ricostruiva quanto accaduto, l’ex attaccante dell’Inter ha scritto: «Ha colpito con la testa il palo, poi l’ha messo su Instagram e ora piangono per un rigore… è proprio da loro, imbarazzante».

