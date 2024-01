Icardi-Fc Internazionale, l’indiscrezione: «Farebbe passi falsi per tornare, ma…» #Intervista

Continuano i rumors sul ritorno di Mauro Icardi all’Inter, con l’argentino disposto ad ogni cosa pur di un ritorno in nerazzurro

Intervenuto da Telelombardia, Alfio Musmarra ha parlato del futuro di Mauro Icardi e le (remote) possibilità di ritorno all’Inter. Ecco l’idea che si è fatto il noto giornalista.

RITORNO ICARDI – «Non c’è alcuna possibilità che Icardi torni all’Inter. L’Inter al momento non cerca attaccanti e, in ogni caso, per la dirigenza quello che è successo con Icardi ha una rilevanza importante. Un giorno, quando si potrà raccontare tutto, anche Icardi e le persone a lui vicine racconteranno le loro verità. L’estate scorsa c’era la possibilità reale di riportare a casa Mauro, al di là di quello che è successo».

DISCORSI DI PRINCIPIO – «Se saltano per Lukaku e Cuadrado, devono saltare anche per Icardi. Lui farebbe carte false per tornare e sa perfettamente che quello che è successo è stato grave e sa perfettamente di avere le sue responsabilità»

