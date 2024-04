5 Apr 2024, 12:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Mauro Icardi, ex Internazionale, gravita nell’orbita della Juve? Ecco come stanno le cose dopo la foto pubblicata da Wanda sui social Le pagine di Tuttosport sono state accese oggi da voci di un possibile ritorno in Italia dell’ex Internazionale Mauro Icardi, questa volta con la #Maglietta della Juventus. Tutto è nato da una foto di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Icardi alla Juve? Ecco TUTTA la verità sull’indizio social di Wanda proviene da Internazionale News 24.