Ibrahimovic ospite a sorpresa a Sanremo: siparietto dell’ex Signora Juve con Amadeus

Ibrahimovic ospite a sorpresa a Sanremo: siparietto dell’ex Juve con Amadeus. Le dichiarazioni del dirigente del Milan

Ibrahimovic, a sorpresa, è salito sul palco di Sanremo e ha dato vita ad un simpatico siparietto con Amadeus.

Queste le dichiarazioni dell’ex Juve, ora dirigente del Milan, come ospite al Festival.

PAROLE – «Io ho 42 anni e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo. Sono qui per proteggerti, da te stesso. Ti ricordi i casini che hai combinato l’anno scorso? Nonostante i tuoi casini il teatro è pieno. Tu sei il direttore artistico, quindi controlli tutto. Quindi sai tutto di questo teatro. Allora dimmi, come arrivo al mio posto? Solo Mattarella si è seduto là? Perché, quanti gol ha fatto? Se ti vedo stanco chiamo il cambio, qui fuori c’è la fila di presentatori».

