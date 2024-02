Ibrahimovic a Sanremo, Amadeus lo punge: «Anche se non sei primo…» #Intervista – NEWS

Pubblicità

Siparietto sul palco dell’Ariston, a Sanremo si presenta Zlatan Ibrahimović, battuta su Inter e Milan con il presentatore Amadeus

Primo colpo di scena a Sanremo 2024. Dopo circa mezz’ora dall’inizio del festival Zlatan Ibrahimović è salito sul palco del teatro Ariston dove si è intrattenuto con il presentatore Amadeus. Battuta a sfondo calcistico da parte di quest’ultimo (tifoso dell’Inter) all’ex calciatore (esponente del Milan).

A #Sanremo24 ecco a sorpresa #Ibrahimovic: «Amadeus, attento, fuori c’è la fila di aspiranti presentatori» pic.twitter.com/HB12rZhCVe — L’Arena (@larenait) February 6, 2024 Pubblicità

AMADEUS SU IBRAHIMOVIC SANREMO – «Malgrado tu non sia primo in classifica ti ho messo il posto in prima fila».

Pubblicità

L’articolo Ibrahimovic a Sanremo, Amadeus lo punge: «Anche se non sei primo…» – FOTO proviene da Inter News 24.