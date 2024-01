Ibra Magia sprona il AC Milan: l’ha fatto alla vigilia della sfida VS l’Udinese

Ibrahimovic sprona il Milan: l’ha fatto alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Le ultimissime in casa rossonera

Domani sera il Milan andrà in scena alla Dacia Arena per la sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Una trasferta che i rossoneri non possono sbagliare.

Come riportato da Sky Sport, questa mattina durante l’allenamento a Milanello era presente anche Zlatan Ibrahimovic affianco a Moncada. Un altro segnale di vicinanza alla squadra in un momento decisivo della stagione.

