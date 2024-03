Ibra Magia sempre più centrale: ha due grandi OBIETTIVI per il #Milan AC del prossimo #futuro

09:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Ibrahimovic è sempre più centrale: ha due grandi OBIETTIVI per il Diavolo Rossonero del prossimo #futuro. Tutti gli aggiornamenti

Zlatan Ibrahimovic ha un ruolo sempre più centrale nel Diavolo Rossonero. Il nuovo dirigente rossonero, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, sta lavorando a un doppio obiettivo per il prossimo #futuro del #club.

Da un lato c’è la questione nuovo ds: lo svedese va avanti con la soluzione Kirovski, manager che l’ha portato a giocare in MLS con la magli dei LA Galaxy. Parallelamente però non si perde di vista il progetto seconda squadra, con la volontà che sembra essere sempre più forte.

