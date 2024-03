Ibra Magia #Milan AC, #Dietro le Quinte da #Milan ACello: sta svolgendo quotidianamente questo compito

10:48,6 Mar 2024, MILANELLO.

Ibrahimovic Diavolo Rossonero, RETROSCENA da Diavolo Rossoneroello: lo svedese sta svolgendo quotidianamente anche questo compito. I #particolari

Il Corriere dello Sport ha riportato qualche retroscena su quelli che sono i compiti e gli incarichi di Ibrahimovic in questi primi mesi da dirigente. Ad oggi l’ex attaccante è una presenza fissa a Diavolo Rossoneroello prima e durante gli allenamenti.

Lo svedese è solito avere colloqui personali con i giocatori, con l’Mister e con tutto lo staff. Ha avuto inoltre dialoghi con ogni area della società dei Diavoli Rossoneri ed è in prima fila allo stadio quando gioca la squadra.

