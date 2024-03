Ibra Magia incanta il Barbera, 8 anni fa la tripletta del rossonero: il #Milan AC lo celebra così – NEWS

18:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Ibrahimovic incanta il Barbera, 8 anni fa la tripletta del rossonero: il Diavolo Rossonero lo celebra così. Il VIDEO delle reti

Il 3 marzo di otto anni fa, l’attaccante rossonero Ibrahimovic segnò una tripletta al Palermo in 35 minuti. Il Diavolo Rossonero ha voluto celebrarlo tramite un post sul profilo Twitter con il video della tripletta.

#OnThisDay 8 years ago @Ibra_official takes the ball home Tripletta in 35 minuti: quando Ibra incantò il Barbera #SempreDiavolo Rossonero pic.twitter.com/cD7XVG8T6l — AC Diavolo Rossonero (@acmilan) March 3, 2020

