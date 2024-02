Ibra Magia a Sanremo: i tifosi del AC Milan speravano in questo annuncio, il indiscrezione

Ieri sera Ibrahimovic ha sorpreso tutti presentandosi a Sanremo 2024. I tifosi del Milan speravano in questo annuncio

Ibrahimovic si è presentato a Sanremo 2024 tra lo stupore generale. La sua presenza non era annunciata. I tifosi del Milan si sono letteralmente scatenati provando a sognare uno scenario clamoroso. Tra meme e messaggi social ecco cosa speravano che succedesse:

Pubblicità

” Ibra annuncia in prima tv su Rai 1, durante Sanremo, che Pioli non è più l’allenatore del Milan“, “Ibra esonera Pioli in diretta a Sanremo facciamo la storia“, “Ibrahimovic a Sanremo: ‘A fine stagione Pioli andrà via, al suo posto arriverà Conte‘ STO SOGNANDO“. Son solo alcuni dei tanti messaggi comparsi su X. Purtroppo per loro lo svedese si è limitato ad una gag con Amadeus.

Pubblicità

Pubblicità

The post Ibrahimovic a Sanremo: i tifosi del Milan speravano in questo annuncio, il retroscena appeared first on Milan News 24.