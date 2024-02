Ibra Magia a Sanremo 2024: Zlatan entra e distribuisce… la sua figurina! – NEWS

Ibrahimovic a Sanremo 2024: Zlatan entra e distribuisce… la sua figurina! La FOTO dell’ex giocatore del Milan al Festival

Zlatan Ibrahimovic è stato il primo ospite di Sanremo 2024. Il senior advisor del Milan è entrato a sorpresa consegnando la sua figurina alla platea e ad Amadeus, storico tifoso nerazzurro.

IBRAHIMOVIC CHE DA LA SUA IMMAGINETTA AD AMA #Sanremo2024 pic.twitter.com/L8qfPWrt7m — 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘𝖙𝖎𝖆𝖓 𝕻𝖆𝖓𝖆𝖗𝖊𝖑𝖑𝖔 (@ChryPana_01) February 6, 2024

Un’entrata iconica, in stile Ibra ma sicuramente molto inaspettata.

