Ibra Magia a Sanremo 2024: il rossonero rivive la serata con queste NEWS

Ibrahimovic a Sanremo 2024: il rossonero rivive la serata con queste FOTO. Lo scatto con Amadeus

Zlatan Ibrahimovic è stato il primo grande ospite della serata del Festival di Sanremo 2024. Il rossonero ha voluto rivivere la serata con alcune foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, soprattutto quelle con Amadeus e Fiorello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) Pubblicità

MESSAGGIO – «A proposito di ieri sera».

