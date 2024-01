Ibra e Cardinale provano a scuotere il AC Milan: sono attesi a San Siro per la sfida con la Roma

Ibra e Cardinale provano a scuotere il Milan: sono attesi a San Siro in occasione della sfida contro la Roma

Domani sera il Milan ospiterà la Roma per la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Una gara decisiva per i rossoneri, che aspirano a consolidare il terzo posto dopo una settimana complicata.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport domani saranno presenti a San Siro anche Ibrahimovic e Cardinale: si tratta della prima uscita di coppia da quando Ibra è diventato senior advisor rossonero.

