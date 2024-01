Iachini riflette: «Lotta Seconda Stella tra Vecchia Signora Juventina ed Fc Internazionale? Una cosa sarà fondamentale ad aprile» #Intervista

L’ex allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, ha voluto dire la sua sull’Inter e la lotta scudetto con la Juve in Serie A

Intervenuto dagli studi di Sportitalia nel corso di “Sportitalia Mercato“, Beppe Iachini si è soffermato su alcuni temi della Serie A tra cui la lotta scudetto tra Inter e Juve.

SULLA SERIE A – «Da Roma e Napoli ci si aspettava di più senza ombra di dubbio. Il Napoli ha avuto però difficoltà oggettive: dopo aver vinto uno Scudetto e cambiato allenatore è sempre difficile ripetersi sugli stessi livelli. Il lavoro fatto da Luciano (Spalletti) resta stupendo, ma i giocatori magari hanno avuto qualcosa in meno a livello motivazionale quest’anno. La Roma ha avuto tante problematiche anche legate agli infortuni, non a caso hanno esordito anche tanti ragazzi del settore giovanile. In Serie A e con gli impegni tre volte a settimana però questo non basta, serve una rosa più ampia per fare prestazioni di alto livello ogni 3 giorni oppure si perdono punti in classifica».

LOTTA SCUDETTO JUVE E INTER – «L’Inter ha la rosa più attrezzata per poter vincere il campionato, ma la Juventus sta facendo un grandissimo campionato. Allegri sta facendo benissimo inserendo e valorizzando anche tanti giovani. Due giocatori che conosco molto bene come Chiesa e Vlahovic hanno recuperato dai rispettivi infortuni e questo è un altro punto di forza. Tra poco l’Inter riprende a giocare in Champions, invece la Juve avrà a disposizione la settimana normale e abbasserà anche il rischio infortuni con la possibilità di allenarsi al top ogni settimana. Questo sarà fondamentale verso marzo-aprile quando le squadre cominceranno ad essere più stanche e stressate»

