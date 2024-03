i #Voti #Ufficiali Napoli S.S.C. #Juve: i voti ai protagonisti del match

22:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A: i #Voti #Ufficiali S.S.C. Napoli Juve

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A: i #Voti #Ufficiali S.S.C. Napoli Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

TOP: Chiesa, Miretti

Pubblicità

FLOP: Giovannino Vlahovic, Cambiaso

The post Pagelle S.S.C. Napoli Juve: i voti ai protagonisti del match appeared first on Juventus News 24.