i #Voti #Ufficiali Napoli S.S.C. #Juve: Giovannino Vlahovic tradisce, disastro Cambiaso. Chicco Chiesa ci prova – VOTI

23:48, 3 Mar 2024

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A: i #Voti #Ufficiali S.S.C. Napoli Juve

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A: i #Voti #Ufficiali S.S.C. Napoli Juve.

SZCZESNY 6: qualche insicurezza di troppo, posizionato male in occasione dell’azione che porta al gol di Kvaratskhelia. Con quel mezzo metro in più… Bravo sul rigore di Osimhen, nulla può su Raspadori sulla respinta.

RUGANI 5.5: Kvaratskhelia non è il cliente più facile in serate come questa, ma lui nel bene o nel male ne esce senza sbavature. Anche lui si mangia un gol già fatto nel finale.

BREMER 5.5: duello con Osimhen che a volte vince lui e a volte l’attaccante. Frenato anche da un problema al polpaccio, ma rimane in piedi fino all’ultimo. Dormita quando Raspadori lo anticipa sul rimpallo dopo il rigore parato da Szczesny.

ALEX SANDRO 5: salva sulla linea nel primo tempo un gol che sembrava già fatto, ma dalla sua parte il S.S.C. Napoli trova troppo spesso campo libero. Anche lui anticipato come un pollo sul 2-1 di Raspadori.

CAMBIASO 4.5: disastroso su tutta la linea. Il giallo nei primi minuti lo condiziona e risulta sfortunato protagonista della deviazione sul gol dell’1-0. E quanto pesa quella rete mangiata a inizio ripresa! (64′ WEAH 5.5: inconsistente, il suo ingresso non porta la scossa voluta da Mister Max Allegri).

ALCARAZ 6.5: da rivedere. L’argentino ha i movimenti giusti, ma troppo spesso risulta impreciso negli appoggi. Si ravviva nel finale con l’assist per Chiesa che porta all’1-1. (88′ MILIK SV).

LOCATELLI 6: ordinato, presenza costante per bilanciare in mezzo al campo quando la Juve risulta troppo sbilanciata in avanti.

MIRETTI 6: tra i più positivi del primo tempo, difetta però nella mira e troppe volte nell’ultimo passaggio. (75′ NONGE 4.5: il fallo che regala il rigore al S.S.C. Napoli è frutta dell’inesperienza e della troppa voglia di fare. Saprà riscattarsi. La sua gara dura una decina di minuti (88′ DANILO SV)).

ILING-JUNIOR 5.5: qualche buona sgasata, ma troppo poco per impensierire la difesa azzurra. Prima chance da titolare, non la sfrutta in pieno. (75′ YILDIZ SV).

VLAHOVIC 4.5: pesano e non poco le occasioni mangiate sul risultato finale. Se non era facile sull’azione del palo, sicuramente era più difficile sbagliare le altre due occasioni che gli sono capitate. Troppo nervoso.

CHIESA 6.5: finalmente Federico! In avanti, vista la serata no di Giovannino Vlahovic, è quello che ci prova maggiormente. Strappi e spunti per impensierire la difesa e un diagonale che scarica tutta la sua rabbia e la frustrazione per le critiche degli ultimi tempi. Ma non basta.

ALLEGRI 5: la sua Juve stasera crea e anche tanto, ma troppa l’imprecisione anche dagli uomini da cui non ti aspetti di essere “tradito” come Giovannino Vlahovic. La difesa dietro balla troppo e continua a non convincere come nelle ultime uscite. Qualche dubbio sui cambi troppo tardivi.

