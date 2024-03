i #Voti #Ufficiali Fiorentina ##Juve #Femminile: Cantore ci prova, Caruso nervosa PAGELLE

18:02, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Coppa Italia femminile: i #Voti #Ufficiali Fiorentina Juventus Women

I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Coppa Italia femminile: i #Voti #Ufficiali Fiorentina Juventus Women.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Aprile 6 – Può nulla sulla sassata di Catena, prende quello che deve e ringrazia anche il palo

Pubblicità

Lenzini 6 – Catena è imprendibile dalla sua parte, lei contiene il contenibile. Vicina al gol nel finale

Calligaris 6 – Elegante e sempre più leader. Guida una difesa che è esposta però alle continue ripartenza della Fiorentina

Salvai 5 – Macchia una buona partita con un errore grave in occasione del gol… Rinvio troppo approssimativo

Boattin 5.5 – Janogy cliente bruttissimo, ancora una volta

Caruso 5 – Ammonita molto presto, si innervosisce: rischia anche il rosso nella ripresa

Palis 5 – Non è Grosso e non ci assomiglia neanche. Si impegna a frangere ma la Fiorentina arriva da tutte le parti

Cantore 6 – Forse la più attiva davanti, ma è abbonata al primo cambio. Dal 67′ Thomas 5.5 – Non un impatto memorabile

Echegini 5.5 – Le palle-gol sempre a lei e non è un caso… Oggi pasticcia. Dal 71′ Nystrom 6 – Finalmente in campo dopo l’infortunio

Garbino 4.5 – Non si accende mai. La Juve non aiuta lei e lei non aiuta la Juve. Dal 71′ Bonansea 6 – Perlomeno ci prova

Girelli 5 – Cerca di ottimizzare quello che le passa vicino che è davvero poco

All. Montemurro 5 – Di buono c’è che il format della Coppa Italia preveda un ritorno. Oggi fatto poco per meritare la finale

The post Pagelle Fiorentina Juventus Women: Cantore ci prova, Caruso nervosa PAGELLE appeared first on Juventus News 24.