La risoluzione, se approvata, cambierebbe il processo democratico dello Stato limitando il potere dei cittadini nel decidere sulla legalizzazione della cannabis.

Il 5 marzo 2025, i legislatori dell’Idaho hanno approvato una risoluzione, la House Joint Resolution 4 (HJR 4), con un voto di 58 favorevoli e 10 contrari. Questo provvedimento, promosso dal deputato Bruce Skaug, mira a modificare la Costituzione dello Stato dell’Idaho e a ridurre la possibilità per i cittadini di votare in merito alla legalizzazione della cannabis e delle altre sostanze psicoattive. La risoluzione chiede che, nel 2026, gli elettori dell’Idaho siano chiamati a pronunciarsi per dare la possibilità alla legislatura di avere il controllo esclusivo sulle decisioni relative alla legalizzazione di sostanze come la cannabis.

Impatti della risoluzione proposta

Se approvata dagli elettori, la risoluzione stabilirebbe che solo la legislatura dello stato possa decidere su questioni come la coltivazione, la produzione e il consumo di cannabis. Questo avrebbe come conseguenza la chiusura a eventuali misure di iniziativa popolare che cercassero di legalizzare la cannabis per uso medico o ricreativo in Idaho. L’Idaho è uno degli ultimi stati che non ha leggi sul programma di cannabis medica, sebbene altri stati, come il Texas, abbiano leggi molto restrittive.

Bruce Skaug ha dichiarato che questa risoluzione è necessaria per proteggere il benessere del popolo dell’Idaho, citando il principio contenuto nella Costituzione statale che definisce come obiettivo fondamentale il mantenimento della sobrietà e della virtù. Tuttavia, la risoluzione è stata criticata da molti, inclusa la deputata Ilana Rubel, che ha sottolineato che la maggioranza degli abitanti dell’Idaho è favorevole alla legalizzazione della cannabis per scopi terapeutici. La Rubel ha avvertito che questo tipo di provvedimento limita il potere dei cittadini di esprimere direttamente la propria volontà in merito a questioni rilevanti per la loro vita quotidiana.

Resistenza alla HJR 4 e iniziative popolari

La proposta di HJR 4 si inserisce in un contesto in cui, nonostante diversi tentativi da parte dei cittadini, la legalizzazione della cannabis continua a incontrare ostacoli. Iniziative come quella di Kind Idaho, un’organizzazione che sta raccogliendo firme per una petizione che vuole permettere agli adulti di possedere e coltivare cannabis, sono state ostacolate dalle difficoltà nel raccogliere le firme necessarie per portare la proposta ai referendum.

Joe Evans, direttore esecutivo di Kind Idaho, ha criticato la risoluzione HJR 4, paragonandola alle politiche del proibizionismo. Secondo Evans, le iniziative educative riguardo ai benefici della cannabis hanno portato a un crescente consenso popolare sull’uso di questa sostanza, non solo per scopi terapeutici ma anche per uso personale. Gli Stati che hanno già legalizzato la cannabis, infatti, hanno visto una diminuzione del mercato nero e un aumento nella gestione regolamentata delle sostanze.

Conclusioni: un dibattito che continua

Il dibattito sull’opportunità di permettere alla popolazione di decidere tramite referendum continua a essere un tema caldo in Idaho. La HJR 4, con la sua chiara intenzione di limitare la democrazia diretta, è una proposta che divide i legislatori e che potrebbe vedere la sua conclusione nei prossimi anni. La popolazione dell’Idaho, che è favorevole alla legalizzazione della cannabis, dovrà probabilmente affrontare un lungo cammino per riuscire a ottenere una vera e propria legge di legalizzazione.

La questione della cannabis rimane una delle più discusse negli Stati Uniti, e l’Idaho è solo uno dei tanti stati dove il dibattito è tuttora acceso.

